Тюлень с плюшевой игрушкой умилил интернет
Мало кто может быть привлекательнее тюленя — разве что тюлень, обнимающий плюшевую уменьшенную копию самого себя.
Мало кто может быть привлекательнее тюленя — разве что тюлень, обнимающий плюшевую уменьшенную копию самого себя.
Тюленю из зоопарка в Момбецу (Хоккайдо, Япония) персонал подарил плюшевую игрушку в виде тюленя. Зверю очень понравился подарок. В японских, а затем и в мировых соцсетях получили вирусное распространение фотографии животного, которое, словно улыбаясь, обнимается с плюшевым другом и даже катает его на спине.
Многие пользователи не стеснялись признаваться, что увиденное заставило их плакать — настолько картина оказалась милой, передает Mashable.
В объектив туристов, водолазов, каякеров и профессиональных фотографов часто попадают тюлени, обитающие в дикой природе, которые неизменно вызывают массовые приступы умиления.