Тюлень с плюшевой игрушкой умилил интернет

Тюленю из зоопарка в Момбецу (Хоккайдо, Япония) персонал подарил плюшевую игрушку в виде тюленя. Зверю очень понравился подарок. В японских, а затем и в мировых соцсетях получили вирусное распространение фотографии животного, которое, словно улыбаясь, обнимается с плюшевым другом и даже катает его на спине.

Многие пользователи не стеснялись признаваться, что увиденное заставило их плакать — настолько картина оказалась милой, передает Mashable.