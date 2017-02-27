Туристу удалось сделать «лучшее фото» квокки
Австралиец Кэмпбелл Джонс, путешествовавший на велосипеде, сделал снимок местного зверька квокки, который произвел настоящий фурор в Сети.
Австралиец Кэмпбелл Джонс, путешествовавший на велосипеде, сделал снимок местного зверька квокки, который произвел настоящий фурор в Сети.
На кадре, размещенном в Instagram, одно из самых фотогеничных сумчатых прыгает навстречу зрителю с распростертыми объятиями и улыбкой на мордочке.
Джонс рассказал, что квокка погналась за ним, когда он ехал на велосипеде на острове Роттнест, что у побережья Западной Австралии. Снимок был сделан, когда зверек прыгнул на
После этого яркого кадра Джонсу удалось сделать еще несколько снимков со зверьком, в том числе селфи.
На вопрос других пользователей, интересовавшихся, чем он так привлек квокку, Джонс ответил, что ей, видимо, просто понравилось, как он выглядит.
В комментариях фотографию называют «самой симпатичной из всех, что