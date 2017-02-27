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12:39 (мск), источник: Моя Планета

Туристу удалось сделать «лучшее фото» квокки

Австралиец Кэмпбелл Джонс, путешествовавший на велосипеде, сделал снимок местного зверька квокки, который произвел настоящий фурор в Сети.

На кадре, размещенном в Instagram, одно из самых фотогеничных сумчатых прыгает навстречу зрителю с распростертыми объятиями и улыбкой на мордочке.

Джонс рассказал, что квокка погналась за ним, когда он ехал на велосипеде на острове Роттнест, что у побережья Западной Австралии. Снимок был сделан, когда зверек прыгнул на экшен-камеру, которую путешественник положил на землю.

После этого яркого кадра Джонсу удалось сделать еще несколько снимков со зверьком, в том числе селфи.

На вопрос других пользователей, интересовавшихся, чем он так привлек квокку, Джонс ответил, что ей, видимо, просто понравилось, как он выглядит.

В комментариях фотографию называют «самой симпатичной из всех, что когда-либо удавалось видеть», а также говорят, что этот снимок делает мир лучше.

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