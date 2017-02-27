Туристу удалось сделать «лучшее фото» квокки

На кадре, размещенном в Instagram, одно из самых фотогеничных сумчатых прыгает навстречу зрителю с распростертыми объятиями и улыбкой на мордочке.

Джонс рассказал, что квокка погналась за ним, когда он ехал на велосипеде на острове Роттнест, что у побережья Западной Австралии. Снимок был сделан, когда зверек прыгнул на экшен-камеру, которую путешественник положил на землю.

После этого яркого кадра Джонсу удалось сделать еще несколько снимков со зверьком, в том числе селфи.