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13:18 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области три творческих проекта получат гранты президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

Как сообщает 27 февраля 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области, президентские гранты выиграли 100 руководителей творческих проектов со всей страны, среди них — директор Иркутского областного кинофонда Ольга Аксаментова и директор Иркутского областного краеведческого музея Сергей Ступин. Они благодаря грантам смогут создать документальный фильм «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Имя славное и почтенное» и электронный словарь «Сибирская Атлантида Валентина Распутина».

Победителем стала также иркутянка Ольга Игнатьева. Художник, член всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» получит деньги на реализацию межрегионального проекта «Мастер и мастерская».

Согласно критериям конкурса, участники могли запрашивать не более 1 млн рублей, суммы и условия финансирования будут объявлены в марте-апреле 2017 года.

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