В Иркутской области три творческих проекта получат гранты президента РФ

Как сообщает 27 февраля 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области, президентские гранты выиграли 100 руководителей творческих проектов со всей страны, среди них — директор Иркутского областного кинофонда Ольга Аксаментова и директор Иркутского областного краеведческого музея Сергей Ступин. Они благодаря грантам смогут создать документальный фильм «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Имя славное и почтенное» и электронный словарь «Сибирская Атлантида Валентина Распутина».

Победителем стала также иркутянка Ольга Игнатьева. Художник, член всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» получит деньги на реализацию межрегионального проекта «Мастер и мастерская».