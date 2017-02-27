В Иркутской области три творческих проекта получат гранты президента РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.
Как сообщает 27 февраля 2017 года
Победителем стала также иркутянка Ольга Игнатьева. Художник, член всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» получит деньги на реализацию межрегионального проекта «Мастер и мастерская».
Согласно критериям конкурса, участники могли запрашивать не более 1 млн рублей, суммы и условия финансирования будут объявлены в