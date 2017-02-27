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13:10 (мск), источник: СуперОмск

Омские травматологи советуют омичам во время гололеда сидеть дома

По мнению врачей, омичам нигде нельзя себя чувствовать в безопасности — даже на остановках общественного транспорта.

Внезапный гололед в Омске пока не ознаменовал собой всплеск травм для омичей. Однако в ближайшее время омские травматологи ожидают увеличения обращений с ушибами и переломами.

«Сейчас особо всплеска травм среди людей пока не наблюдается. Так 23 февраля из-за падений на улице к нам обратилось 4 человека, 24 — 15 человек, 25 — 11, 26 — 12, а сегодня всего 4 человека. Я думаю, что всплеск травм все же будет. Гололед ведь начался вчера вечером — еще мало времени прошло», — заявил заведующий травматологическим отделением МСЧ-4 Олег Завершинский.

Как оказалось, основные жалобы падающих на улицах омичей связаны с повреждениями костей голеностопного и лучезапястного суставов. Также часты ушибы грудной клетки, переломы ребер и лучевой кости, растяжения и разрывы связок коленного и голеностопного суставов.

«Лучше всего в таких условиях не выходить из дома и ждать, когда гололед на улицах закончится. Вот я сам сегодня шел на работу, дороги почищены, а все равно сколько. Не стоит ходить по одному, особенно пожилым людям. Сейчас даже на автобусных остановках настоящий кошмар, потому что везде лед», — считает Завершинский.

Если же человек все же упал, следует немедленно обратиться в поликлинику и не ждать, когда «само пройдет». Так только за последние 2 дня более 20 человек обратилось в МСЧ-4 с жалобами на травмы, полученные еще до 23 февраля.

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