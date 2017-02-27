В преддверие паводка в Казани усилен контроль за качеством питьевой воды
Организациям, отвечающим за уборку дворов, запрещено самовольно открывать люки канализационных колодцев для сброса талых вод.
Организациям, отвечающим за уборку дворов, запрещено самовольно открывать люки канализационных колодцев для сброса талых вод.
(Город Казань KZN.RU, 27 февраля, Антон Ноздрин). В Казани усилен лабораторный контроль качества питьевой воды, поступающей в город. О готовности организаций коммунального комплекса к паводку Мэру Казани Ильсуру Метшину доложил на деловом понедельнике заместитель председателя Комитета ЖКХ Альмир Курбанов.
Зампредседателя Комитета ЖКХ сообщил, что управляющие компании и жилищные организации подготовили необходимое количество откачивающего оборудования, «рукавов» для откачки, мешков с песком и гравием, трапов, создан необходимый запас
Специалисты МУП «Водоканал» обеспечили постоянную готовность водозаборов, очистных сооружений, насосных станций к работе в паводок. Результаты водолазного обследования подводных частей гидротехнических сооружений и водопропускных труб подтвердили их готовность к паводку. А. Курбанов доложил, что по итогам осмотра потенциально опасных мест возможных подтоплений составлен перечень из 88 многоквартирных домов, в которых проживает порядка 14 тысяч человек. «Управляющим компаниям поручено продолжить вывоз снега из мест возможных подтоплений, обеспечить пропуск талых вод и ее откачку с придомовых территорий в имеющиеся ливнеприемники», — сообщил заместитель председателя профильного комитета.
А. Курбанов рассказал, что организациям, отвечающим за уборку дворовых территорий, запрещено самовольно открывать люки канализационных колодцев для сброса в них талых вод. Это, актуально, например, для заречной части города с учетом перегрузки КНС «Верхняя». «Для беспрепятственного доступа жителей в дома приняты все меры, при необходимости в зонах подтопления будут установлены специальные трапы», — сообщил докладчик.
И. Метшин одобрил план противопаводковых мероприятий и поручил четко контролировать его выполнение всеми службами.