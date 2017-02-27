В преддверие паводка в Казани усилен контроль за качеством питьевой воды

(Город Казань KZN.RU, 27 февраля, Антон Ноздрин). В Казани усилен лабораторный контроль качества питьевой воды, поступающей в город. О готовности организаций коммунального комплекса к паводку Мэру Казани Ильсуру Метшину доложил на деловом понедельнике заместитель председателя Комитета ЖКХ Альмир Курбанов.

Зампредседателя Комитета ЖКХ сообщил, что управляющие компании и жилищные организации подготовили необходимое количество откачивающего оборудования, «рукавов» для откачки, мешков с песком и гравием, трапов, создан необходимый запас материально-технических ресурсов и топлива.

Специалисты МУП «Водоканал» обеспечили постоянную готовность водозаборов, очистных сооружений, насосных станций к работе в паводок. Результаты водолазного обследования подводных частей гидротехнических сооружений и водопропускных труб подтвердили их готовность к паводку. А. Курбанов доложил, что по итогам осмотра потенциально опасных мест возможных подтоплений составлен перечень из 88 многоквартирных домов, в которых проживает порядка 14 тысяч человек. «Управляющим компаниям поручено продолжить вывоз снега из мест возможных подтоплений, обеспечить пропуск талых вод и ее откачку с придомовых территорий в имеющиеся ливнеприемники», — сообщил заместитель председателя профильного комитета.

А. Курбанов рассказал, что организациям, отвечающим за уборку дворовых территорий, запрещено самовольно открывать люки канализационных колодцев для сброса в них талых вод. Это, актуально, например, для заречной части города с учетом перегрузки КНС «Верхняя». «Для беспрепятственного доступа жителей в дома приняты все меры, при необходимости в зонах подтопления будут установлены специальные трапы», — сообщил докладчик.

И. Метшин одобрил план противопаводковых мероприятий и поручил четко контролировать его выполнение всеми службами.