27 февраля в крымской столице отметили День «вежливых людей»

Власти и жители Симферополя собрались у памятника «Вежливым людям» 27 февраля, чтобы отметить День Сил специальных операций, передает «КИА».

«27 февраля мы отмечаем День Сил специального назначения. В ходе “Крымской весны” произошел ключевой момент, который впоследствии изменил ход всей мировой истории. Именно эти события показали, что никто не может диктовать крымчанам условия и душить голос волеизъявления. “Вежливые люди” люди стали нашей опорой в борьбе за мирное небо над головой, за торжество исторической справедливости», — сказал депутат Государственной Думы Михаил Шеремет, который пришел возложить цветы к памятнику.

Он также заметил, что у жителей полуострова навсегда останутся в памяти те, кто смог защитить Крым с воинской честью и вежливостью.

В свою очередь депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва Константин Бахарев отметил, что именно слаженная работа «вежливых людей» в Крыму позволила провести референдум 16 марта 2014 года, который дал крымчанам право сделать свой выбор.

«В ответ за мирное небо над головой в городе Симферополе появился этот замечательный памятник — “Вежливым людям”. Это памятник стал украшением столицы Крыма», — сказал Бахарев.