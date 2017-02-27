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12:47 (мск), источник: Новости Воронежа

В ТЦ Воронежа горожан бесплатно проконсультируют онкологи и дерматологи

Во вторник, 28 февраля, в Воронеже пройдет день здоровья «Стоп, рак!». Его тему в этот раз приурочили к месячнику по борьбе с онкологическими заболеваниями.

С 11:00 до 14:00 все желающие горожане смогут проконсультироваться у специалистов областного онкодиспансера. Прием будут вести онкологи, маммологи, дерматологи.

«При необходимости врач направит на углубленное обследование», — поясняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Медики будут принимать возле экскалатора напротив фудкорта на 4 этаже ТЦ «Галерея Чижова» (Кольцовская, 35а).

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