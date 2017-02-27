В ТЦ Воронежа горожан бесплатно проконсультируют онкологи и дерматологи
Во вторник, 28 февраля, в Воронеже пройдет день здоровья «Стоп, рак!». Его тему в этот раз приурочили к месячнику по борьбе с онкологическими заболеваниями.
Во вторник, 28 февраля, в Воронеже пройдет день здоровья «Стоп, рак!». Его тему в этот раз приурочили к месячнику по борьбе с онкологическими заболеваниями.
С 11:00 до 14:00 все желающие горожане смогут проконсультироваться у специалистов областного онкодиспансера. Прием будут вести онкологи, маммологи, дерматологи.
«При необходимости врач направит на углубленное обследование», — поясняют в
Медики будут принимать возле экскалатора напротив фудкорта на 4 этаже ТЦ «Галерея Чижова» (Кольцовская, 35а).