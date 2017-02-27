В Самаре будут продавать тюльпаны, выращенные заключенными

28 февраля в исправительной колонии № 10 в поселке Волжский (Царевщина) будет организован сбор урожая тюльпанов.

Инициаторами выращивания цветов в колонии стали председатель Общественного совета при УФСИН России по Самарской области Павел Покровский, а также активный член совета, предприниматель Вера Глухова.

В конце декабря 2016 года в колонии было высажено 75 тысяч саженцев. Вера Глухова со своими специалистами подготовила три теплицы, завезла 10 грузовиков с песком, торфом, закупила луковицы тюльпанов. Помогли вырастить цветы рабочие из специально обученных осужденных.