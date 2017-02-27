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12:50 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре будут продавать тюльпаны, выращенные заключенными

В конце декабря 2016 года в колонии было высажено 75 тысяч саженцев.

28 февраля в исправительной колонии № 10 в поселке Волжский (Царевщина) будет организован сбор урожая тюльпанов.

Инициаторами выращивания цветов в колонии стали председатель Общественного совета при УФСИН России по Самарской области Павел Покровский, а также активный член совета, предприниматель Вера Глухова.

В конце декабря 2016 года в колонии было высажено 75 тысяч саженцев. Вера Глухова со своими специалистами подготовила три теплицы, завезла 10 грузовиков с песком, торфом, закупила луковицы тюльпанов. Помогли вырастить цветы рабочие из специально обученных осужденных.

Урожай направят в специализированный садовый центр для реализации, а женщины-сотрудницы уголовно-исполнительной системы в качестве подарка от руководства УФСИН России по Самарской области получат цветы к 8 марта, пишет Самру.ру.

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