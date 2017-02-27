Масленицу в «Татышев-парке» посетили более 30 тысяч красноярцев

На масленичных гуляниях в «Татышев-парке» побывали более 30 тысяч красноярцев. Праздник прошел 26 февраля и продлился пять часов, начиная с 12:00.

В мэрии Красноярска отметили, что «Татышев-парк» сделал Масленицу активным праздником. Для гостей всех возрастов было множество развлечений, локаций, народных забав и мастер-классов.

Праздничная программа началась с объявления старта конкурса «Блинные поделки», где участники могли выставить свои творения на народное голосование прямо возле сцены. Более 200 человек приняли участие в голосовании, которое продолжалось в течение часа. Победитель, сделавший куклу из блинов, набрал 95 голосов.

Многие красноярцы пришли на праздник с детьми, которые принимали участие в конкурсах и тематических развлекательных локациях: эстафеты на надувных лошадях, борьба в мягких костюмах и другие мероприятия. Кроме того, на площадке работали спортивные локации.

В 15:00 началось одно из самых зрелищных испытаний — смельчаки выстроились в очередь на 14-метровый Масленичный столб. Принять участие могли любые горожане, которые были уверены в своих силах. В качестве призов были подарочные сертификаты от организаторов и партнёров праздника на покупку бытовой техники.

В течение всего праздника действовала ярмарочная аллея с русской едой. Большой популярностью пользовалась фотолокация, где красноярцы могли примерить на себя традиционные образы.

Кульминацией праздника стало символическое сожжение Масленицы. Чучело сгорело до угля всего за несколько минут.