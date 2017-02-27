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13:15 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Масленицу в «Татышев-парке» посетили более 30 тысяч красноярцев

Праздник продолжался пять часов.

На масленичных гуляниях в «Татышев-парке» побывали более 30 тысяч красноярцев. Праздник прошел 26 февраля и продлился пять часов, начиная с 12:00.

В мэрии Красноярска отметили, что «Татышев-парк» сделал Масленицу активным праздником. Для гостей всех возрастов было множество развлечений, локаций, народных забав и мастер-классов.

Праздничная программа началась с объявления старта конкурса «Блинные поделки», где участники могли выставить свои творения на народное голосование прямо возле сцены. Более 200 человек приняли участие в голосовании, которое продолжалось в течение часа. Победитель, сделавший куклу из блинов, набрал 95 голосов.

Многие красноярцы пришли на праздник с детьми, которые принимали участие в конкурсах и тематических развлекательных локациях: эстафеты на надувных лошадях, борьба в мягких костюмах и другие мероприятия. Кроме того, на площадке работали спортивные локации.

В 15:00 началось одно из самых зрелищных испытаний — смельчаки выстроились в очередь на 14-метровый Масленичный столб. Принять участие могли любые горожане, которые были уверены в своих силах. В качестве призов были подарочные сертификаты от организаторов и партнёров праздника на покупку бытовой техники.

В течение всего праздника действовала ярмарочная аллея с русской едой. Большой популярностью пользовалась фотолокация, где красноярцы могли примерить на себя традиционные образы.

Кульминацией праздника стало символическое сожжение Масленицы. Чучело сгорело до угля всего за несколько минут.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска.

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