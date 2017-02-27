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13:08 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Масленица на Лебяжьем собрала более 15 тысяч человек

На площадке было приготовлено и съедено более 20 тысяч блинов, испеченных по старинным русским рецептам.

(Город Казань KZN.RU, 27 февраля). Казанская Масленица собрала на территории озера Лебяжье более 15 тысяч человек. На праздник, который прошел в минувшее воскресенье, съехались не только казанцы, но и жители Зеленодольска, Иннополиса и других соседних муниципальных образований.

В программе праздника было театрализованное представление, хороводы, песни, пляски и традиционный обряд сжигания чучела Масленицы. Для детей и подростков были организованны интерактивные игровые зоны, любой желающий мог раскрасить матрешку, покататься с горок, сделать из соломы чучело и поучаствовать в народных забавах. Приятным сюрпризом стало выступление легендарной российской поп-группы «На-На».

Большой популярностью пользовалась площадка ГТО, за время праздника волонтеры зарегистрировали 768 человек, которые получили свой персональный ID и информацию о выполнении нормативов, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани.

На празднике была развернута ярмарка, на которой ремесленники и предприниматели предлагали гостям продукцию народных промыслов, угощали выпечкой и горячими напитками. Всего на площадке было приготовлено и съедено более 20 тысяч блинов, испеченных по старинным русским рецептам.

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