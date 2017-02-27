«Севавтодору» поручили осветить участки дорог Севастополя, где чаще всего происходят ДТП

Соответствующее поручение он озвучил во время аппаратного совещания в правительстве в понедельник.

«В городе есть места с повторяющимися ДТП этой направленности (отсутствие освещения — ред.). Статистика, вы же сами понимаете, ужасная. Эти участки нужно в приоритетном порядке выполнить», — сказал Пономарев.

Поводом поручения послужила негативная динамика ДТП в Севастополе. На прошлой неделе в городе произошло 108 аварий, погибло три человека. Кроме того, два смертельных происшествия произошло на неосвещенных участках трассы Севастополь-Бахчисарай-Симферополь. Водители не увидели пешеходов на проезжей части.

Замгубернатора также потребовал провести информационную кампанию среди граждан с целью предотвращения подобных инцидентов.

«Пешеходы в неосвещенных участках за пределами города должны передвигаться со светоотражающими знаками», — подчеркнул чиновник.

В свою очередь Титов сообщил, что «Севавтодор» уже наметил ряд объектов по освещению и обустройству моргающими светофорами на пешеходных переходах, которые находятся на магистралях.

«Кроме того, подготовили проект программы повышения безопасности дородного движения», — сообщил он.