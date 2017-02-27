Масленица в Крыму прошла без происшествий

Крымские спасатели стали непосредственными участникам празднований — на местах гуляний дежурил личный состав подразделений. В городах Крыма праздник прошел без происшествий, в том числе благодаря усиленному контролю со стороны МЧС Крыма. Во время своего дежурства сотрудники чрезвычайного ведомства проводили профилактические беседы с крымчанами о пожарной безопасности, а также раздавали желающим памятки и брошюры о необходимых действиях в случае возникновения пожаров и различных чрезвычайных ситуаций, — цитирует пресс-служба МЧС РК министра чрезвычайных ситуаций Республики Сергея Шахова. Кроме того, спасатели в минувшие праздничные дни ежедневно патрулировали горно-лесную зону.

В рейды выходили оперативные группы Симферопольского, Бахчисарайского, Белогорского, Алуштинского, Ялтинского и Судакского и Феодосийского аварийно-спасательных отрядов, обеспеченные радиостанциями, альпинистским снаряжением, шанцевым инструментом. Продолжают свою работу и мобильные посты на плато «Ай-Петри» и Ангарском перевале.