Масленица в Крыму прошла без происшествий
Масленица в Крыму, отмечают сотрудники МЧС РК, неприятных сюрпризов ни в одном из районов Республики не преподнесла. Все мероприятия прошли по заранее намеченным программам.
Масленица в Крыму, отмечают сотрудники МЧС РК, неприятных сюрпризов ни в одном из районов Республики не преподнесла. Все мероприятия прошли по заранее намеченным программам.
Крымские спасатели стали непосредственными участникам празднований — на местах гуляний дежурил личный состав подразделений. В городах Крыма праздник прошел без происшествий, в том числе благодаря усиленному контролю со стороны МЧС Крыма. Во время своего дежурства сотрудники чрезвычайного ведомства проводили профилактические беседы с крымчанами о пожарной безопасности, а также раздавали желающим памятки и брошюры о необходимых действиях в случае возникновения пожаров и различных чрезвычайных ситуаций, — цитирует
В рейды выходили оперативные группы Симферопольского, Бахчисарайского, Белогорского, Алуштинского, Ялтинского и Судакского и Феодосийского