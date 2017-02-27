В Калининграде выбирали лучших педагогов

Преподаватель истории и обществознания школы № 45 Людмила Ефремова — дебютант конкурса «Учитель года». Первый блин для нее не оказался комом, молодой преподаватель сразу стала победителем городского этапа.

Людмила Ефремова, преподаватель истории и обществознания школы № 45:

— Огромное спасибо моей администрации, которая меня поддерживала, детям, которые искренне за меня переживали. Наверно, больше всех в этом конкурсе победу ждали учащиеся, потому что в некотором роде для них это тоже победа.

Конкурсу «Учитель Года» уже почти 20 лет. Один из обязательных этапов состязания — открытый урок с незнакомыми учениками. В этом году тема для урока преподавателю давалась всего за сутки. Жюри оценивало профессиональные навыки, владение современными методиками и приемами, общую эрудицию и культуру педагога.

Александр Ярошук, глава городского округа «Город Калининград»:

— Это всегда лучшие из лучших, на которых надо равняться. Самое главное — мы смотрим не только на стандарт образования, который дают наши учителя, но и на воспитание детей, чтобы вышла полноценная личность из стен нашей школы.

Такие цели преследуют не только школьные учителя. Свое сердце, а точнее душу детям отдают педагоги дополнительного образования. Признанная лучшей в своей профессии Раушангуль Медетова уже почти 10 лет работает во дворце творчества детей и молодёжи. Талантливый хореограф учит выразительности и пластичности движений, вместе с ней ребята самостоятельно фантазируют и разрабатывают новые танцевальные сюжеты. Лауреаты двух педагогических конкурсов теперь представят Калининград на областном смотре, победа в котором позволит попасть в число лучших учителей страны.

Даниил Мазалов.