Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Украинский радикал, глумившийся над смертью Чуркина, погиб в ДТП
Порошенко заявил о "мощном сигнале", полученном от команды Трампа
Американская пресса опубликует расследование о Путине
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Сергей Лазарев впервые показал сына
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
СМИ: мама Жанны Фриске заметно преобразилась
Газманов призвал к отказу от Евровидения: Хватит!
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Команда Серджио Канаверо сделала еще один шаг к пересадке головы
9 любопытных фактов о тестостероне
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
10«День без иммигрантов»
13:01 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде выбирали лучших педагогов

«Учитель года — 2017» и «Сердце отдаю детям» — два конкурса собрали под одной крышей лучших преподавателей региона. О подведении итогов соревнования профессионального мастерства расскажет наш корреспондент Даниил Мазалов.

Преподаватель истории и обществознания школы № 45 Людмила Ефремова — дебютант конкурса «Учитель года». Первый блин для нее не оказался комом, молодой преподаватель сразу стала победителем городского этапа.

Людмила Ефремова, преподаватель истории и обществознания школы № 45:

 — Огромное спасибо моей администрации, которая меня поддерживала, детям, которые искренне за меня переживали. Наверно, больше всех в этом конкурсе победу ждали учащиеся, потому что в некотором роде для них это тоже победа.

Конкурсу «Учитель Года» уже почти 20 лет. Один из обязательных этапов состязания — открытый урок с незнакомыми учениками. В этом году тема для урока преподавателю давалась всего за сутки. Жюри оценивало профессиональные навыки, владение современными методиками и приемами, общую эрудицию и культуру педагога.

Александр Ярошук, глава городского округа «Город Калининград»:
— Это всегда лучшие из лучших, на которых надо равняться. Самое главное — мы смотрим не только на стандарт образования, который дают наши учителя, но и на воспитание детей, чтобы вышла полноценная личность из стен нашей школы.

Такие цели преследуют не только школьные учителя. Свое сердце, а точнее душу детям отдают педагоги дополнительного образования. Признанная лучшей в своей профессии Раушангуль Медетова уже почти 10 лет работает во дворце творчества детей и молодёжи. Талантливый хореограф учит выразительности и пластичности движений, вместе с ней ребята самостоятельно фантазируют и разрабатывают новые танцевальные сюжеты. Лауреаты двух педагогических конкурсов теперь представят Калининград на областном смотре, победа в котором позволит попасть в число лучших учителей страны.

Даниил Мазалов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный актер умер после операции
Голодец: зарплаты в РФ не соответствуют квалификации работников
NYT: Трамп намерен увеличить расходы на оборону
Государственные облигации для населения выпустят в апреле
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»
В России разрешат заключать трудовые договоры в электронном виде
Легендарная гимнастка Корбут продала олимпийские медали
МЧС России завершило операцию по тушению пожаров в Чили
Спорт
«Реал» повторяет рекорд «Барселоны»: 10 главных событий выходных "Реал" забивает в 44-й игре подряд, Моуринью и Ибрагимович берут Кубок лиги с "МЮ", а Луис Энрике проводит 100-й матч с "Барсой"
Авто
Выжить при покушении: 5 авто, защитившие людей от террористов Важных пассажиров можно прикрыть броней. Но иногда выручают мощный мотор, маскировка и... обыкновенное чудо
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
«Главный неудачник» премии «Оскар» наконец-то выиграл 21 номинация и работа над фильмом «По соображениям совести» наконец-то принесла Кевину О'Коннеллу заветную статуэтку
Недвижимость
В Москве продается самая маленькая квартира в России
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь