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13:11 (мск), источник: Tengrinews

Визит Димаша Кудайбергена в родной университет в Астане превратился в шоу

Съемки документального фильма о казахстанском участнике китайского шоу I Am a Singer Димаша Кудайбергена продолжаются в Астане.

Источник: Tengrinews

В Астане Димаша Кудайбергена в торжественной обстановке встретил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Съемки документального фильма о молодом певце из Казахстана — участнике китайского шоу I Am a Singer Димаша Кудайбергена продолжаются в Астане. Встреча Димаша в альма-матер молодого певца переросла в концертную программу, которую организовали студенты и преподаватели КазНУИ. На красной дорожке Димаша ждал министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы вместе с преподавателями.

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«Дорогие друзья, я тронут. Сегодня я приехал в свой альма-матер. В настоящее время у нас есть шанс показать себя на весь мир. Выражаю благодарность Айман Кожабековой (ректор КазНУИ — прим.автора) от чистого сердца. Конечно же спасибо, Елбасы. Всем спасибо, что так тепло встречаете», — обратился Димаш со сцены университета, где для него сыграл студенческий симфонический оркестр.

Напомним, 25 февраля Димаш прилетел в родной город Актобе, где его встретили толпы фанатов, а также аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев и другие чиновники. По словам родителей певца на родину Димаш прилетел для съемок документального фильма.

Димаш Кудайберген принимает участие в вокальном конкурсе I Am a Singer, который проходит в китайском городе Чанша. Казахстанский певец является самым молодым из всех участников. Первые два этапа Димаш выиграл, исполнив песни SOS d’un terrien en détresse на французском языке и «Оперу № 2» из репертуара Витаса. Всего конкурс состоит из 14 этапов. На третьем этапе певец занял третье место, исполнив песню группы Queen Show must go on.

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