Визит Димаша Кудайбергена в родной университет в Астане превратился в шоу
Съемки документального фильма о казахстанском участнике китайского шоу I Am a Singer Димаша Кудайбергена продолжаются в Астане.
Съемки документального фильма о казахстанском участнике китайского шоу I Am a Singer Димаша Кудайбергена продолжаются в Астане.
В Астане Димаша Кудайбергена в торжественной обстановке встретил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Съемки документального фильма о молодом певце из Казахстана — участнике китайского шоу I Am a Singer Димаша Кудайбергена продолжаются в Астане. Встреча Димаша в
«Дорогие друзья, я тронут. Сегодня я приехал в свой
Напомним, 25 февраля Димаш прилетел в родной город Актобе, где его встретили толпы фанатов, а также аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев и другие чиновники. По словам родителей певца на родину Димаш прилетел для съемок документального фильма.
Димаш Кудайберген принимает участие в вокальном конкурсе I Am a Singer, который проходит в китайском городе Чанша. Казахстанский певец является самым молодым из всех участников. Первые два этапа Димаш выиграл, исполнив песни SOS d’un terrien en détresse на французском языке и «Оперу № 2» из репертуара Витаса. Всего конкурс состоит из 14 этапов. На третьем этапе певец занял третье место, исполнив песню группы Queen Show must go on.