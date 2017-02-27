В Нижнем Новгороде социальное пособие на похороны выросло почти на 300 рублей

С 1 февраля текущего года стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе, составляет 5562,25 рубля. Для сравнения ранее пособие составляло 5277,28 рубля.

Первый в Нижнем Новгороде крематории планируется открыть в феврале 2016 года. Эту информацию NewsNN подтвердили в администрации Сормовского района.