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13:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер создатель «Последнего героя» и «Жди меня»

После продолжительной болезни умер телевизионный продюсер Сергей Кушнерев. Об этом в Facebook сообщил гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов.

18 февраля сайт kp.ru сообщал, что Кушнерев был экстренно госпитализирован с инсультом. Врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое.

Кушнерев начинал карьеру в «Комсомольской правде», стоял у истоков создания «Новой газеты». В 1990-х годах по приглашению Александра Любимова занялся телепроектами. Кушнерев в течение 19 лет занимал пост главреда телекомпании «ВИД», был создателем программ «Жди меня» и «Последний герой».

Комментарии
5
yurakas06
Жди меня , прекрасная передача ,сколько родных ,друзей нашли после долгой разлуки ..
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Бабка Коммунистка
опять передоз ???
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А Б
Человек умер - это плохо. Соболезнования родным и близким. А то, что тупых попсовых передач для домохозяек станет меньше - хорошо.
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