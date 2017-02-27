Новый асфальт превратился в крошку. На улице Байкальской в Иркутске нарушена технология укладки асфальта

По оценкам специалистов общая площадь покрытия, которое скоро смоют талые воды, составляет 10 000 квадратных метров. В мэрии признали, что подрядчик закупил некачественную смесь. Лабораторные исследования — это подтверждают. С наступлением тепла дорожникам придется укладывать покрытие заново.

— Битумная составляющая была в неправильных пропорциях изготовлена. Подрядчик это признал. Поэтому обязательства с себя не снимает, в мае месяце произведет ремонт в рамках гарантийных обязательств, — говорит начальник департамента дорожной деятельности администрации Иркутска Михаил Малыхин.