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14:05 (мск), источник: Вести Иркутск

Новый асфальт превратился в крошку. На улице Байкальской в Иркутске нарушена технология укладки асфальта

На улице Байкальской битумную обработку дорожного полотна провели летом, а сейчас этот слой рассыпается. Из-под колес машин летят частицы гравия. Дефекты хорошо видны в районе остановок Волжская и Баргузин.

По оценкам специалистов общая площадь покрытия, которое скоро смоют талые воды, составляет 10 000 квадратных метров. В мэрии признали, что подрядчик закупил некачественную смесь. Лабораторные исследования — это подтверждают. С наступлением тепла дорожникам придется укладывать покрытие заново.

— Битумная составляющая была в неправильных пропорциях изготовлена. Подрядчик это признал. Поэтому обязательства с себя не снимает, в мае месяце произведет ремонт в рамках гарантийных обязательств, — говорит начальник департамента дорожной деятельности администрации Иркутска Михаил Малыхин.

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