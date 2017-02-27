Гепатит А отступает от Пермского края

Вспышка гепатита А в Пермском крае пошла на убыль. Как сообщает министерство здравоохранения Пермского края, в феврале отмечается снижение заболеваемости вирусным гепатитом А (ВГА).

В 2016 году зарегистрировано 595 случаев, а в 2015 их было всего 85.

В минздраве уточняют, что эпидемия ВГА носит циклический характер. Эпидемическая активность началась в 2010 году и продлится до 2025−2027 годов.

В 2016 году пик сезонной активности пришёлся на август-сентябрь. Чаще всего вирус пермяки подхватывали, когда пили некипячёную воду и купались в открытых водоёмах.

Школьников Прикамья в срочном порядке стали прививать от гепатита (с 1 по 6 класс). Это позволило остановить эпидемию.

За январь 2017 года в крае зарегистрировано 34 случая вирусного гепатита А — 1,3 на 100 тысяч населения, что соответствует верхней границе среднемноголетнего уровня (1,35).

За неделю с 4 по 10 февраля 2017 года в крае зарегистрировано 10 случаев ВГА, показатель заболеваемости составил 0,37 на 100 тыс. населения.