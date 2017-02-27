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13:50 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Бессрочная приватизация жилья и новая лицензия на алкоголь — что ждет кубанцев с 1 марта

Сразу несколько новых законов вступают в силу в марте 2017 года.

Краснодар, 27 февраля, KrasnodarMedia.

В марте сразу несколько законодательных инициатив вступают в силу. Отныне владельцам жилых домов, расположенных рядом с лесом придется самим следить за пожарной безопасностью расположенного рядом зеленого массива. Позаботиться об этом придется и местному самоуправлению. Увеличены и штрафы за нарушение лесного законодательства. С 1 марта, также, бесплатная приватизация жилья сделана бессрочной. С 30 марта вводятся правила обязательной сертификации технических средств транспортной безопасности. С 31 марта появится новая лицензия, которую предприниматели будут должны получать для розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания. Подробности — в материале корреспондента «Российской газеты» Георгия Панина, сообщает ИА KrasnodarMedia.

«Как законы марта изменят жизнь россиян.

Жить рядом с лесом станет накладнее.

С 1 марта граждан, которые владеют территориями, прилегающими к лесу, обяжут следить за пожарной безопасностью лесного массива. Об этом говорится в Постановлении Правительства от 18.08.2016 N 807. После того, как полностью растает снег, им придется очищать участок от сухих веток, валежника и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса. Или оградить лес от своей собственности противопожарным барьером шириной не менее 0,5 метра.

Забота о лесе станет обязанностью и органов государственной власти, местного самоуправления, учреждений, организаций и так далее. Им придется самим обеспечивать авиационную или космическую съемку, а также наземную фото— и видеофиксацию и прикладывать эти данные в отчет по использованию лесов (например, при заготовке дров). Об этом уже говорится в Федеральном законе от 23 июня 2016 г. N 218-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования лесных отношений».

Документ значительно увеличивает и штрафы за нарушение лесного законодательства. Должностным лицам придется раскошелиться от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Бесплатную приватизацию жилья сделали бессрочной.

С 1 марта не надо будет выкупать свое жилье, если решили его приватизировать. Бесплатную приватизацию сделали бессрочной. Об этом говорится в Федеральном законе от 22.02.2017 № 14-ФЗ «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Как уже писала «РГ», на данный момент в стране приватизировано 78 процентов квартир. Напомним, что приватизация дает возможность человеку на все сто процентов распоряжаться своим жильем. Например, продавать, сдавать в аренду квартиру или передавать по наследству. Но также у собственников появляются и новые затраты. После приватизации им придется платить налог на недвижимость.

Транспорт будет безопаснее.

С 30 марта вводятся правила обязательной сертификации технических средств транспортной безопасности. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 26.09.2016 N 969.

Обязательная сертификация касается систем и средств сигнализации, контроля доступа, досмотра, видеонаблюдения, аудио— и видеозаписей, связи, оповещения, сбора, обработки, приема и передачи информации. Это поднимет уровень добросовестной конкуренции и, как следствие транспортной безопасности.

Осуществлять обязательную сертификацию технических средств будут ФСБ России в отношении систем и средств досмотра, интеллектуального видеонаблюдения. МВД России — в отношении систем и средств сигнализации, контроля доступа, видеонаблюдения, аудио— и видеозаписи. МЧС России — в отношении технических средств оповещения. Россвязь будет курировать средства связи, приема и передачи информации, а Минтранс России — системы сбора и обработки информации.

На рынке алкоголя — новые порядки.

С 31 марта появится новая лицензия, которую предприниматели будут должны получать для розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания.

Также вводится запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во владении и пользовании образовательных, медицинских и спортивных учреждений. Об этом говорится в Федеральном законе от 3 июля 2016 г. N 261-ФЗ.

Кроме того, с 31 марта продавцы любого алкоголя должны начать использовать контрольно-кассовую технику. И это касается всех, в том числе индивидуальных предпринимателей и организаций на ЕНВД, УСН и ПСН. Об этом говорится в письме Росалкогольрегулирования от 31.01.2017 N 2148/03−04 и на сайте Федеральной налоговой службы, — сообщает «Российская газета».

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