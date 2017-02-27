Пять школ Нижнего Новгорода все еще закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ. Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на директора департамента образования Ирину Тарасову, на сегодняшний день карантинные мероприятия продолжаются в пяти нижегородских школах, в которых действуют ограничения на посещение.

По ее словам, около 150 школ города за последние несколько недель вернулись к нормальной работе, образовательный процесс возобновлен в полном объеме. Все 309 детских садов Нижнего Новгорода также работают в штатном режиме.

Напомним, что по состоянию на 21 февраля карантин по гриппу действует в 43 школах и 12 детсадах Нижегородской области.