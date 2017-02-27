Весна в столице начнется аномально теплой погодой

Календарная весна придет в Москву на фоне аномально теплой погоды, сообщает Гидрометцентр России. Последние дни февраля и первые дни марта в столичном регионе будут существенно теплее, чем в среднем многолетнем значении.

Средняя температура в предстоящие пять дней превысит климатическую норму на 8−10 градусов.

Средняя температура в предстоящие пять дней превысит климатическую норму на 8−10 градусов.

Таким образом, погода опередит календарь почти на месяц. Температура в столице будет превышать ноль градусов, соответствуя первым весенним значениям.

Как правильно ходить по льду и что делать, если вы все-таки поскользнулись.

Как пешеходам вести себя в гололед

Снежный покров, несмотря на выпадающие осадки, продолжит уменьшаться. Активные циклоны, которые по-прежнему будут быстро перемещаться на восток по северу Европы, обеспечат поступление в столичный регион не только теплых, но и влажных воздушных масс, поэтому временами будут идти осадки.

Однако это может привести к гололедице. В то же время вероятны прояснения в небе, которые позволят порадоваться теплым лучам солнца, отмечают синоптики.

Во вторник, 28 февраля ночью будет без осадков, ожидается −4… −2 градуса. Днем местами небольшие осадки, воздух прогреется до 1… 3 градусов тепла. Порывы ветра могут местами усиливаться до 12−17 метров в секунду.