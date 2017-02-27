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14:29 (мск), источник: m24.ru

Весна в столице начнется аномально теплой погодой

Средняя температура в предстоящие пять дней превысит климатическую норму на 8−10 градусов.

Источник: Москва 24

Календарная весна придет в Москву на фоне аномально теплой погоды, сообщает Гидрометцентр России. Последние дни февраля и первые дни марта в столичном регионе будут существенно теплее, чем в среднем многолетнем значении.

Средняя температура в предстоящие пять дней превысит климатическую норму на 8−10 градусов.

Таким образом, погода опередит календарь почти на месяц. Температура в столице будет превышать ноль градусов, соответствуя первым весенним значениям.

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Снежный покров, несмотря на выпадающие осадки, продолжит уменьшаться. Активные циклоны, которые по-прежнему будут быстро перемещаться на восток по северу Европы, обеспечат поступление в столичный регион не только теплых, но и влажных воздушных масс, поэтому временами будут идти осадки.

Однако это может привести к гололедице. В то же время вероятны прояснения в небе, которые позволят порадоваться теплым лучам солнца, отмечают синоптики.

Во вторник, 28 февраля ночью будет без осадков, ожидается −4… −2 градуса. Днем местами небольшие осадки, воздух прогреется до 1… 3 градусов тепла. Порывы ветра могут местами усиливаться до 12−17 метров в секунду.

1 марта по-прежнему местами пройдут небольшие осадки. Ночью ожидается +1… +3 градуса, днем — 4… 6 градусов выше нуля.

2 марта ночью столбики термометров покажут 1… 3 градуса, а днем — 3… 5 градусов. Ожидается дождь и мокрый снег.

В пятницу и субботу в столичном регионе пройдут небольшие осадки. При умеренном юго-западном ветре ночью прогнозируется −2… −3 градуса, а днем — 0… 5 градусов.

Средняя температура прошедших дней февраля в Москве составила минус 5 градусов, что на 2,7 градуса превышает норму. К утру 27 февраля в столице выпало 35 миллиметров осадков, или 88 процентов месячной нормы. Высота снежного покрова составила 27 сантиметров, что также ниже нормы.

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