Весна в столице начнется аномально теплой погодой
Средняя температура в предстоящие пять дней превысит климатическую норму на 8−10 градусов.
Средняя температура в предстоящие пять дней превысит климатическую норму на 8−10 градусов.
Календарная весна придет в Москву на фоне аномально теплой погоды, сообщает Гидрометцентр России. Последние дни февраля и первые дни марта в столичном регионе будут существенно теплее, чем в среднем многолетнем значении.
Таким образом, погода опередит календарь почти на месяц. Температура в столице будет превышать ноль градусов, соответствуя первым весенним значениям.
Снежный покров, несмотря на выпадающие осадки, продолжит уменьшаться. Активные циклоны, которые
Однако это может привести к гололедице. В то же время вероятны прояснения в небе, которые позволят порадоваться теплым лучам солнца, отмечают синоптики.
Во вторник, 28 февраля ночью будет без осадков, ожидается −4… −2 градуса. Днем местами небольшие осадки, воздух прогреется до 1… 3 градусов тепла. Порывы ветра могут местами усиливаться до 12−17 метров в секунду.
1 марта
2 марта ночью столбики термометров покажут 1… 3 градуса, а днем — 3… 5 градусов. Ожидается дождь и мокрый снег.
В пятницу и субботу в столичном регионе пройдут небольшие осадки. При умеренном
Средняя температура прошедших дней февраля в Москве составила минус 5 градусов, что на 2,7 градуса превышает норму. К утру 27 февраля в столице выпало 35 миллиметров осадков, или 88 процентов месячной нормы. Высота снежного покрова составила 27 сантиметров, что также ниже нормы.