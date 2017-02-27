Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Савченко призвала украинских солдат идти свергать власть в Киеве
Покупку жилья за наличные планируют ограничить
Американская пресса опубликует расследование о Путине
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Как одевать ребенка весной: советы мам
Сергей Лазарев впервые показал сына
В Сбербанке ожидают рекордно низких ставок по ипотеке
Покупку жилья за наличные ограничат
Донбасс ставит Киеву ультиматум: срок – один день – СМИ
Порошенко дал обещание жителям Крыма - СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Савченко: для Украины лучше Путин, а не Порошенко
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
14:20 (мск), источник: Nakanune.ru

Екатеринбургская полиция установила, что гранату на Уралмаше взорвал местный житель по криминальному прозвищу «Король»

В Екатеринбурге сыщики уголовного розыска отдела полиции № 15 городского УМВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность гражданина, который совершил на днях на Уралмаше подрыв ручной противопехотной гранаты РГД-5, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД региона.

Напомним, что ЧП в «стиле 90-х» взбудоражило Уралмаш 24 февраля. В тот день в 13:55 во дворе дома по ул. Стахановская прогремели несколько выстрелов и взрыв. Чудом никто не погиб.

Сообщается, что мужчина 1977 г.р., находился за рулем «Chevrolet Lacetti» в ожидании супруги на восьмом месяце беременности, когда возле его машины произошел взрыв — сработала ручная противопехотная граната РГД-5. Мужчина «родился в рубашке», его иномарку посекло осколками, сам он, к счастью, не пострадал. Подозреваемым гранатометчиком оказался ранее неоднократно судимый за кражи, угоны и наркотики 35-летний местный житель по имени Александр, который более известен в определенных кругах по прозвищу «Король». Об этом рассказал официальный представитель ГУ областного МВД Валерий Горелых.

По его словам, в ходе допроса «Король» дал признательные показания и написал явку с повинной, сообщив, что взрывное устройство он, якобы, нашел и хранил «на всякий пожарный». Известно, что между ним и стрелком произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Но, из-за чего конкретно, подозреваемый пока не конкретизирует. Найденные оперуполномоченными уголовного розыска при проведении поквартирного опроса очевидцы подтвердили причастность ранее судимого мужчины к взрыву гранаты.

Кроме этого, личность предполагаемого стрелка полицейскими также установлена. Им оказался некто Антон Янцев 1986 г. р. по прозвищу «Ян», ранее также привлекавшийся к уголовной ответственности житель Орджоникидзевского района города. Его объявили в розыск. «При возможной встрече с ним, прошу граждан проявлять осторожность, он может быть вооружен травматическим оружием. На его поиски и задержание ориентированы все наряды органов внутренних дел», — отметил полковник Горелых.

Полицейские просят всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении Янцева, проинформировать органы полиции по линии 02 или по круглосуточному «телефону доверия» ГУ МВД региона 8 (343)358−71−61. Конфиденциальность гарантируется.

В данный момент расследование дела продолжается, оно находится на личном контроле у руководства УМВД по Екатеринбургу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль начинает ежемесячный мониторинг экономических рисков в регионах
Как изменится жизнь россиян в марте
Голодец: зарплаты в РФ не соответствуют квалификации работников
В Минфине решили вытащить деньги россиян из-под подушек
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»
В России разрешат заключать трудовые договоры в электронном виде
Легендарная гимнастка Корбут продала олимпийские медали
Умер создатель «Последнего героя» и «Жди меня»
Спорт
«Реал» повторяет рекорд «Барселоны»: 10 главных событий выходных "Реал" забивает в 44-й игре подряд, Моуринью и Ибрагимович берут Кубок лиги с "МЮ", а Луис Энрике проводит 100-й матч с "Барсой"
Авто
Выжить при покушении: 5 авто, защитившие людей от террористов Важных пассажиров можно прикрыть броней. Но иногда выручают мощный мотор, маскировка и... обыкновенное чудо
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
«Главный неудачник» премии «Оскар» наконец-то выиграл 21 номинация и работа над фильмом «По соображениям совести» наконец-то принесла Кевину О'Коннеллу заветную статуэтку
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя Артистка рассказала об отце малыша.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь