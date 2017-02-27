Екатеринбургская полиция установила, что гранату на Уралмаше взорвал местный житель по криминальному прозвищу «Король»

Напомним, что ЧП в «стиле 90-х» взбудоражило Уралмаш 24 февраля. В тот день в 13:55 во дворе дома по ул. Стахановская прогремели несколько выстрелов и взрыв. Чудом никто не погиб.

Сообщается, что мужчина 1977 г.р., находился за рулем «Chevrolet Lacetti» в ожидании супруги на восьмом месяце беременности, когда возле его машины произошел взрыв — сработала ручная противопехотная граната РГД-5. Мужчина «родился в рубашке», его иномарку посекло осколками, сам он, к счастью, не пострадал. Подозреваемым гранатометчиком оказался ранее неоднократно судимый за кражи, угоны и наркотики 35-летний местный житель по имени Александр, который более известен в определенных кругах по прозвищу «Король». Об этом рассказал официальный представитель ГУ областного МВД Валерий Горелых.

По его словам, в ходе допроса «Король» дал признательные показания и написал явку с повинной, сообщив, что взрывное устройство он, якобы, нашел и хранил «на всякий пожарный». Известно, что между ним и стрелком произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Но, из-за чего конкретно, подозреваемый пока не конкретизирует. Найденные оперуполномоченными уголовного розыска при проведении поквартирного опроса очевидцы подтвердили причастность ранее судимого мужчины к взрыву гранаты.

Кроме этого, личность предполагаемого стрелка полицейскими также установлена. Им оказался некто Антон Янцев 1986 г. р. по прозвищу «Ян», ранее также привлекавшийся к уголовной ответственности житель Орджоникидзевского района города. Его объявили в розыск. «При возможной встрече с ним, прошу граждан проявлять осторожность, он может быть вооружен травматическим оружием. На его поиски и задержание ориентированы все наряды органов внутренних дел», — отметил полковник Горелых.

Полицейские просят всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении Янцева, проинформировать органы полиции по линии 02 или по круглосуточному «телефону доверия» ГУ МВД региона 8 (343)358−71−61. Конфиденциальность гарантируется.

В данный момент расследование дела продолжается, оно находится на личном контроле у руководства УМВД по Екатеринбургу.