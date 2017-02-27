Екатеринбургская полиция установила, что гранату на Уралмаше взорвал местный житель по криминальному прозвищу «Король»
В Екатеринбурге сыщики уголовного розыска отдела полиции № 15 городского УМВД в ходе проведения
В Екатеринбурге сыщики уголовного розыска отдела полиции № 15 городского УМВД в ходе проведения
Напомним, что ЧП в «стиле 90-х» взбудоражило Уралмаш 24 февраля. В тот день в 13:55 во дворе дома по ул. Стахановская прогремели несколько выстрелов и взрыв. Чудом никто не погиб.
Сообщается, что мужчина 1977 г.р., находился за рулем «Chevrolet Lacetti» в ожидании супруги на восьмом месяце беременности, когда возле его машины произошел взрыв — сработала ручная противопехотная граната РГД-5. Мужчина «родился в рубашке», его иномарку посекло осколками, сам он, к счастью, не пострадал. Подозреваемым гранатометчиком оказался ранее неоднократно судимый за кражи, угоны и наркотики 35-летний местный житель по имени Александр, который более известен в определенных кругах по прозвищу «Король». Об этом рассказал официальный представитель ГУ областного МВД Валерий Горелых.
По его словам, в ходе допроса «Король» дал признательные показания и написал явку с повинной, сообщив, что взрывное устройство он, якобы, нашел и хранил «на всякий пожарный». Известно, что между ним и стрелком произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Но,
Кроме этого, личность предполагаемого стрелка полицейскими также установлена. Им оказался некто Антон Янцев 1986 г. р. по прозвищу «Ян», ранее также привлекавшийся к уголовной ответственности житель Орджоникидзевского района города. Его объявили в розыск. «При возможной встрече с ним, прошу граждан проявлять осторожность, он может быть вооружен травматическим оружием. На его поиски и задержание ориентированы все наряды органов внутренних дел», — отметил полковник Горелых.
Полицейские просят всех, кто располагает
В данный момент расследование дела продолжается, оно находится на личном контроле у руководства УМВД по Екатеринбургу.