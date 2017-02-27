Водители троллейбусов жалуются плохое состояние машин в Новосибирске

Женщина винит руководство предприятия в бездействии, а пассажирам сулит проблемы с безопасностью. Корреспонденты «Вестей» сами прокатились по городским маршрутам и проверили — действительно ли все так плохо?

Это видео вызвало шквал комментариев в интернете. Водитель троллейбуса проводит экскурсию по салону. Показывает дыры и ржавчину. Вместе с бывшим водителем точно такого же троллейбуса, Сергеем, сами едем по 29 маршруту. Трясет в меру, в салоне не холодно. Люки — закрыты, но корпус — видно, проржавел. Суровый троллейбус без претензий на комфорт.

Сергей Иванов, бывший водитель троллейбуса: «Грубо говоря, наплевательское отношение. Но это вина не водителей, а обслуживающего персонала. Водитель заявку делает, а кузовщики и те, кто должен по должностным обязанностям — просто забивают на это».

А вот и Заельцовское депо, куда приписан злополучный троллейбус из видеоролика. Таких изношенных машин тут большинство. Последний раз новые принимали в 2013-ом году.

Евгений Власенко, корреспондент: «В “Горэлектротранспорте” проблему не отрицают. Но просят и не обобщать. Старые машины конечно есть. Износ парка порядка 60 процентов. То, что в некоторых троллейбусах зияют дыры и отваливаются люки — по мнению руководства, вопрос эстетики. На ходовые качества не влияет. А значит не критично».

Александр Шумайлов, начальник производственной площадки МКП «ГорЭлектроТранспорт»: «Понимаете, на видео это было показано выборочно, кусками, крупным планом. А если взять полностью планом, не акцентируя, не дергая все это, этого даже не будет видно, не будет заметно».

Лучше не приглядываться. В управлении транспорта о проблеме знают. Сетуют на тарифы. Себестоимость перевозки сегодня выше цены проезда. О доходах, а значит и полноценном ремонте — речи не идет.

Роман Дронов, начальник управления пассажирских перевозок мэрии г. Новосибирск: «Тариф сегодня не соответствует потребностям предприятия. Потому что себестоимость перевозки на троллейбусе составляет 21 рубль, а 18 рублей — тариф максимально допустимый, он, конечно, не соответствует потребностям предприятия. Поэтому предприятие ГЭТ оно — убыточное, планово-убыточное предприятие. За прошлый год убытки составили — 317 000 000».

Спасением для перевозчика мог бы стать муниципальный заказ. Тогда он сможет получать деньги не за количество пассажиров, а за качество работы. Это, возможно, позволило бы залатать дыры не только в бюджете предприятия, но и в корпусах троллейбусов.

Что же касается автора обличающего видеоролика, то на предприятии нам подтвердили — это действующий сотрудник. То, что водитель вынесла «сор из избы» руководство, конечно не обрадовало, но нас уверили — увольнять ее никто не собирается.