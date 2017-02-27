Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Савченко призвала украинских солдат идти свергать власть в Киеве
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Американская пресса опубликует расследование о Путине
Собчак против Брежневой: последний шанс
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Как одевать ребенка весной: советы мам
Сергей Лазарев впервые показал сына
В Сбербанке ожидают рекордно низких ставок по ипотеке
Покупку жилья за наличные ограничат
Донбасс ставит Киеву ультиматум: срок – один день – СМИ
Порошенко дал обещание жителям Крыма - СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Савченко: для Украины лучше Путин, а не Порошенко
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
14:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Водители троллейбусов жалуются плохое состояние машин в Новосибирске

В интернете появилось видео, на котором водитель одного из городских троллейбусов подробно рассказывает о состоянии машины. Электротранспорт не в лучшей форме.

Женщина винит руководство предприятия в бездействии, а пассажирам сулит проблемы с безопасностью. Корреспонденты «Вестей» сами прокатились по городским маршрутам и проверили — действительно ли все так плохо?

Это видео вызвало шквал комментариев в интернете. Водитель троллейбуса проводит экскурсию по салону. Показывает дыры и ржавчину. Вместе с бывшим водителем точно такого же троллейбуса, Сергеем, сами едем по 29 маршруту. Трясет в меру, в салоне не холодно. Люки — закрыты, но корпус — видно, проржавел. Суровый троллейбус без претензий на комфорт.

Сергей Иванов, бывший водитель троллейбуса: «Грубо говоря, наплевательское отношение. Но это вина не водителей, а обслуживающего персонала. Водитель заявку делает, а кузовщики и те, кто должен по должностным обязанностям — просто забивают на это».

А вот и Заельцовское депо, куда приписан злополучный троллейбус из видеоролика. Таких изношенных машин тут большинство. Последний раз новые принимали в 2013-ом году.

Евгений Власенко, корреспондент: «В “Горэлектротранспорте” проблему не отрицают. Но просят и не обобщать. Старые машины конечно есть. Износ парка порядка 60 процентов. То, что в некоторых троллейбусах зияют дыры и отваливаются люки — по мнению руководства, вопрос эстетики. На ходовые качества не влияет. А значит не критично».

Александр Шумайлов, начальник производственной площадки МКП «ГорЭлектроТранспорт»: «Понимаете, на видео это было показано выборочно, кусками, крупным планом. А если взять полностью планом, не акцентируя, не дергая все это, этого даже не будет видно, не будет заметно».

Лучше не приглядываться. В управлении транспорта о проблеме знают. Сетуют на тарифы. Себестоимость перевозки сегодня выше цены проезда. О доходах, а значит и полноценном ремонте — речи не идет.

Роман Дронов, начальник управления пассажирских перевозок мэрии г. Новосибирск: «Тариф сегодня не соответствует потребностям предприятия. Потому что себестоимость перевозки на троллейбусе составляет 21 рубль, а 18 рублей — тариф максимально допустимый, он, конечно, не соответствует потребностям предприятия. Поэтому предприятие ГЭТ оно — убыточное, планово-убыточное предприятие. За прошлый год убытки составили — 317 000 000».

Спасением для перевозчика мог бы стать муниципальный заказ. Тогда он сможет получать деньги не за количество пассажиров, а за качество работы. Это, возможно, позволило бы залатать дыры не только в бюджете предприятия, но и в корпусах троллейбусов.

Что же касается автора обличающего видеоролика, то на предприятии нам подтвердили — это действующий сотрудник. То, что водитель вынесла «сор из избы» руководство, конечно не обрадовало, но нас уверили — увольнять ее никто не собирается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Новосибирске под тяжестью снега рухнула крыша жилого дома
Как изменится жизнь россиян в марте
Голодец: зарплаты в РФ не соответствуют квалификации работников
В Минфине решили вытащить деньги россиян из-под подушек
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»
В России разрешат заключать трудовые договоры в электронном виде
Легендарная гимнастка Корбут продала олимпийские медали
Умер создатель «Последнего героя» и «Жди меня»
Спорт
«Реал» повторяет рекорд «Барселоны»: 10 главных событий выходных "Реал" забивает в 44-й игре подряд, Моуринью и Ибрагимович берут Кубок лиги с "МЮ", а Луис Энрике проводит 100-й матч с "Барсой"
Авто
Выжить при покушении: 5 авто, защитившие людей от террористов Важных пассажиров можно прикрыть броней. Но иногда выручают мощный мотор, маскировка и... обыкновенное чудо
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
«Главный неудачник» премии «Оскар» наконец-то выиграл 21 номинация и работа над фильмом «По соображениям совести» наконец-то принесла Кевину О'Коннеллу заветную статуэтку
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя Артистка рассказала об отце малыша.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь