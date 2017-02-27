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14:10 (мск), источник: Om1.ru

В Омск на несколько дней придёт похолодание

Март начнётся в регионе с минусовых температур. Ночами ожидаются 16-градусные морозы.

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы предупреждает: с завтрашнего дня, 28 февраля, в Омской области ожидается похолодание. Хотя на выходных наступила оттепель, а в северных районах температура воздуха поднималась до +2…+3°, уже этой ночью картина изменится.

Метеорологи прогнозируют: ночью над Омском пройдёт снег, местами метель. Ожидаются гололедица и порывистый ветер. Температура воздуха понизится до −7…−12°. Днём воздух прогреется до −2…−7°. В Омске завтра ожидается −2…−4°.

Первые дни марта будут умеренно холодными, снежными, ветреными. По ночам температура воздуха упадёт до −7…−12°, при прояснении до -16°. Днём синоптики обещают −5…−0°.
Продолжительность светового дня, как и положено весной, увеличится.

Наталия Криворучко, начальник Обь-Иртышского УГМС:

 — Увеличивается в марте и приток солнечного тепла. Поэтому все весенние процессы активизируются. Ночью происходит вымораживание, а днём, несмотря на отрицательную температуру, происходит снеготаяние.

По прогнозам синоптиков, март будет на 1, 5- 3° теплее нормы. Но заметно потеплеет только в 20-х числах. Отметим, что и паводок тоже должен начаться после 20 марта.

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