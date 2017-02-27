Запросы жителей привели к изменению транспортной системы в Волгограде.

С 1 марта транспортная схема в Волгограде меняется. Как сообщает ВДТВ пресс-служба администрации мэрии, автобусный маршрут № 21 меняет схему движения. Таковы пожелания горожан.

Дело в том, что на телефон «горячей линии» по вопросам общественного транспорта жители города обращались с просьбой дополнить маршрут № 21 остановкой «Кинотеатр Родина». Также чуть ранее согласно запросам жителей конечная остановка автобуса № 21 была перенесена с Центрального рынка на железнодорожный вокзал.

В числе других просьб жителей — необходимость усилить существующие автобусные маршруты новыми единицами транспорта, дополнить электронную карту функцией проездного билета на месяц и повлиять на работу маршрутных такси, несоблюдающих график движения и создающих аварийно-опасные ситуации.

С 1 марта, по просьбам жителей улиц Ткачева и Двинской, меняет свой маршрут и автобус № 1. С улицы им. Маршала Рокоссовского он теперь будет спускаться по ул. Двинской до ул. Пархоменко, а затем подниматься обратно по ул. Ткачева, конечная остановка с пл. Ленина будет перенесена на ул. Комсомольскую.

С 1 марта, по сообщениям мэрии, для удобства пассажиров карта «Волна» начинает работать как проездной билет на месяц. Отныне пассажирам нет необходимости ежемесячно приобретать бумажный проездной, а достаточно любым удобным способом пополнять карту в соответствии с выбранным тарифом.

Власти обещают учитывать пожелания горожан, поступающие по телефону «горячей линии».

Телефон «линии»: 23−31−60 в будние дни с 8:00 до 20:00.