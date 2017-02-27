Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Савченко призвала украинских солдат идти свергать власть в Киеве
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Американская пресса опубликует расследование о Путине
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
В Сбербанке ожидают рекордно низких ставок по ипотеке
Покупку жилья за наличные ограничат
Донбасс ставит Киеву ультиматум: срок – один день – СМИ
Порошенко дал обещание жителям Крыма - СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Савченко: для Украины лучше Путин, а не Порошенко
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
14:16 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Запросы жителей привели к изменению транспортной системы в Волгограде

Запросы жителей привели к изменению транспортной системы в Волгограде.

С 1 марта транспортная схема в Волгограде меняется. Как сообщает ВДТВ пресс-служба администрации мэрии, автобусный маршрут № 21 меняет схему движения. Таковы пожелания горожан.

Дело в том, что на телефон «горячей линии» по вопросам общественного транспорта жители города обращались с просьбой дополнить маршрут № 21 остановкой «Кинотеатр Родина». Также чуть ранее согласно запросам жителей конечная остановка автобуса № 21 была перенесена с Центрального рынка на железнодорожный вокзал.

В числе других просьб жителей — необходимость усилить существующие автобусные маршруты новыми единицами транспорта, дополнить электронную карту функцией проездного билета на месяц и повлиять на работу маршрутных такси, несоблюдающих график движения и создающих аварийно-опасные ситуации.

С 1 марта, по просьбам жителей улиц Ткачева и Двинской, меняет свой маршрут и автобус № 1. С улицы им. Маршала Рокоссовского он теперь будет спускаться по ул. Двинской до ул. Пархоменко, а затем подниматься обратно по ул. Ткачева, конечная остановка с пл. Ленина будет перенесена на ул. Комсомольскую.

С 1 марта, по сообщениям мэрии, для удобства пассажиров карта «Волна» начинает работать как проездной билет на месяц. Отныне пассажирам нет необходимости ежемесячно приобретать бумажный проездной, а достаточно любым удобным способом пополнять карту в соответствии с выбранным тарифом.

Власти обещают учитывать пожелания горожан, поступающие по телефону «горячей линии».

Телефон «линии»: 23−31−60 в будние дни с 8:00 до 20:00.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как изменится жизнь россиян в марте
Голодец: зарплаты в РФ не соответствуют квалификации работников
В Минфине решили вытащить деньги россиян из-под подушек
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»
В России разрешат заключать трудовые договоры в электронном виде
Легендарная гимнастка Корбут продала олимпийские медали
Умер создатель «Последнего героя» и «Жди меня»
Спорт
«Реал» повторяет рекорд «Барселоны»: 10 главных событий выходных "Реал" забивает в 44-й игре подряд, Моуринью и Ибрагимович берут Кубок лиги с "МЮ", а Луис Энрике проводит 100-й матч с "Барсой"
Авто
Выжить при покушении: 5 авто, защитившие людей от террористов Важных пассажиров можно прикрыть броней. Но иногда выручают мощный мотор, маскировка и... обыкновенное чудо
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
«Главный неудачник» премии «Оскар» наконец-то выиграл 21 номинация и работа над фильмом «По соображениям совести» наконец-то принесла Кевину О'Коннеллу заветную статуэтку
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя Артистка рассказала об отце малыша.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь