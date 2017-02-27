Казахстанцы стали чаще отказываться от вакцинации

«В целом по республике обеспечивается 95% охват целевой группы населения, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения. Вместе с тем, за последние десять лет наметился рост отказов от вакцинации, в основном, по религиозным мотивам и личным убеждениям, а также негативному освещению в средствах массовой информации с 1000 отказов в 2006 году до 9685 в 2016 году по нарастанию», — уточняют в ведомстве.

Вместе с тем в Минздраве отмечают, что учитывая актуальность и важность предупреждения распространения, снижение смертности и заболеваемости от вакциноуправляемых инфекций, особенно среди детей, министерством в 2016 году был утвержден межведомственный план социальной мобилизации населения по профилактике инфекционных заболеваний на 2017−2019 годы.