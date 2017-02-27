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14:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже на маршрут № 5А вышли два новых «МАЗа»

«Автолайн» в третий раз за февраль обновляет автопарк.

Два новых автобуса «МАЗ-203» вышли на маршрут № 5А в пятницу, 24 февраля. Транспортная компания «Автолайн+» закупила автобусы датой выпуска не позднее 2012 года, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» директор предприятия Виктор Натаров.

«МАЗы» вышли на линию вместо старых автобусов большой вместимости Wiima-K202. Перевозчик изучит отклики пассажиров на нововведение и примет решение о дальнейшем обновлении автопарка.

Новые «МАЗы» вместимостью 102 человека, в салоне 28 посадочных мест. У низкопольного автобуса три двери, «МАЗ» ездит на дизельном топливе.

Контекст

ТК ««Автолайн+» пополнил автопарк в третий раз за февраль. Два автобуса «ПАЗ-320414−04 Vector Next» впервые вышли на маршрут № 90 в понедельник, 13 февраля. ТК «Автолайн+» изучит реакцию пассажиров на нововведение и, в случае положительных оценок, постепенно заменит все выходящие на маршрут № 90 автобусы большой вместимости на Vector Next новой модели.

На следующий день, 14 февраля, на маршрут № 125 вышли шесть автобусов «ПАЗ-32040504 Vector Next». До конца месяца планируется выпустить на линию еще два таких автобуса, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» директор транспортной компании «Автолайн+» Виктор Натаров.

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