В семилукском поселке Стрелица восстановят старый парк

Администрация поселка Стрелица Семилукского района объявила конкурс на восстановление парка вблизи поселкового Дворца культуры, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» глава местной администрации Виктор Мысков в понедельник, 27 февраля. Итоги конкурса подведут 16 марта.

Администрация разместила конкурсную документацию на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов. Стартовая цена контракта 7,068 млн рублей. Большую часть этой суммы выделяет облбюджет. Софинансирование местного бюджета — 920 тыс. рублей.

В обновленном парке установят детский игровой комплекс, две спортивных площадки, несколько десятков фонарей и скамеек, две беседки, дорожки замостят тротуарной плиткой. На главной аллее разобьют три клумбы, газон оборудуют системой автоматического полива. По периметру установят кованую ограду.

— Приводить парк в порядок мы начали еще в 2015 году — удалили сухие деревья, обрезали разросшиеся, очистили территорию от мусора. После восстановления, которое завершится в сентябре текущего года, планируем за счет местного бюджета закупить саженцы для озеленения, за счет спонсорских средств установить видеонаблюдение, — пояснил Виктор Мысков.