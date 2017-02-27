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15:29 (мск), источник: НТА-Приволжье

Около 40 тысяч людей приняли участие в праздновании Масленицы в Нижнем Новгороде

Все правоохранительные службы, районные администрации, профильные департаменты доложили, что всё прошло без происшествий.

Около 40 тысяч людей приняли участие в праздновании Масленицы в Нижнем Новгороде. Как сообщил 27 февраля по итогам оперативного совещания в мэрии Нижнего Новгорода заместитель главы администрации города Сергей Миронов, в каждом районе города на масленичные гуляния пришли от двух до пяти тысяч человек.

«Все правоохранительные службы, районные администрации, профильные департаменты доложили, что всё прошло без происшествий. Очень много населения вышло праздновать Масленицу на территории Нижнего Новгорода. Праздник, я считаю, прошёл успешно», — сказал Сергей Миронов.

Напомним, региональная антитеррористическая комиссия отказала администрации города в праздновании Масленицы на площади им. Горького.

Основные праздничные мероприятия с кулачными боями и взятием снежной крепости состоялись 26 февраля в музее на Щелоковском хуторе. Всего в городе в рамках праздничной недели прошли около 50 мероприятий, посвященных Масленице.

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