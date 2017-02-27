На Урале семья отсудила у больницы 600 тысяч рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев — РИА Новости. Краснотурьинская городская больница в Свердловской области выплатила 600 тысяч рублей девочке, ставшей инвалидом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев — РИА Новости. Краснотурьинская городская больница в Свердловской области выплатила 600 тысяч рублей девочке, ставшей инвалидом
«Доводы прокурора убедили не только суд, но и ответчика, которым предложено заключение мирового соглашения на условиях выплаты несовершеннолетней в счет компенсации морального вреда 600 тысяч рублей. Законным представителем девочки (матерью) приняты предложенные условия мирового соглашения. Краснотурьинский городской суд утвердил мировое соглашение. Благодаря вмешательству прокуратуры в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда, причиненного ее здоровью», — говорится в сообщении.
Прокуратура уточняет, что в возрасте трех дней новорожденной девочке в Краснотурьинской городской больнице была проведена вакцинация от туберкулеза БЦЖ. В возрасте 1 год 1 месяц у ребенка диагностировано осложнение
Правильный диагноз был установлен только в областной детской клинической больнице № 1 Екатеринбурга спустя два месяца с момента обращения за медицинской помощью. В итоге ребенку были проведены две сложных операции. В течение длительного периода девочка проходила восстановительные процедуры. В настоящее время ребенку установлена инвалидность.
В итоге прокуратура направила в Краснотурьинский городской суд исковое заявление о взыскании с городской больницы компенсации морального вреда, причиненного здоровью девочки в результате некачественного оказания медицинской помощи, сообщается в релизе.