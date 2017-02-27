Дело главы Колпино Вадима Иванова направлено в суд
Следственный комитет Петербурга завершил расследование дела о разбойном нападении, по которому одним из обвиняемых является глава муниципального образования Колпино Вадим Иванов.
Следственный комитет Петербурга завершил расследование дела о разбойном нападении, по которому одним из обвиняемых является глава муниципального образования Колпино Вадим Иванов.
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Напомним, глава МО «Колпино» уверял, что обвинения несправедливы и его хотят посадить за то, что он не позволял построить на полигоне «Красный Бор» мусоросжигательный завод. Однако в Следственном комитете с депутатом не согласны. «Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая виновность обвиняемого в инкриминируемом ему деянии, при этом его доводы об оговоре полностью опровергнуты», — сообщают в ведомстве.
Как уже писала «Фонтанка», депутатом и главой округа Иванов стал спустя год после этих событий. Все остальные участники преступления уже отбывают свои сроки, а Иванов был задержан через 10 дней после того, как проиграл на выборах в Законодательное собрание Петербурга.
По данным «Фонтанки», депутата «сдал» водитель Дмитрий Большаков еще в 2013 году.