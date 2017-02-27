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16:16 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове в восемь раз увеличили штрафы за нарушение ПДД

Теперь у молдавских водителей появился свой черный день в календаре — это 16 марта. Начиная с этой даты, все штрафы увеличиваются в несколько раз. Причиной этому станет повышение условной единицы с 20 леев до 50 леев.

Источник: Actualitati.md

Как сообщает портал unimedia, если до сих пор максимальный штраф, который могли получить водители составлял 3000 леев, то с 16 марта максимальный размер санкции увеличится до 25 000 леев.

Помимо этого, вступают в силу новые штрафы, среди которых — езда с затемненными лобовым стеклом или окнами передних дверей.

Новые штрафы:

— Эксплуатация праворульных автомобилей: 450−750 леев/ 3 штрафных пункта;.

— Допуск к движению транспортных средств, состояние которых не соответствует техническим или экологическим нормам, а также незарегистрированных или не прошедших государственный технический осмотр: для физических лиц 3000−4500 леев, для юридических лиц 4500−7500 леев;.

— Эксплуатация технических средств, оборудованных специальными устройствами световой и/или звуковой сигнализацией без разрешения: 2100−3600 леев/ 5 штрафных пункта;.

— Владение, установка или эксплуатация устройств, обнаруживающих датчики измерения скорости: 600−1200 леев/ 3 штрафных пункта;.

— Эксплуатация технических средств с затемненным лобовым стеклом или окнами передних дверей: 600−1200 леев/ 3 штрафных пункта.

Минимальные и максимально допустимые лимиты штрафов:

  • Для физических лиц от 1 до 500 у.е. (максимум 25 тысяч леев);
  • Для юридических лиц от 1 до 1500 у.е. (максимум 75000 леев);
  • Для должностных лиц от 1 до 1500 у.е. (максимум 75000 леев).

Сообщается, что штраф нужно оплатить в течение 30 дней со дня его получения.

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В Молдове в восемь раз увеличили штрафы за нарушение ПДД
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