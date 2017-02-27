Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Савченко призвала украинских солдат идти свергать власть в Киеве
В Сбербанке ожидают рекордно низких ставок по ипотеке
Сергей Лазарев впервые показал сына
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Как одевать ребенка весной: советы мам
Сергей Лазарев впервые показал сына
Известный актер умер после операции
Борт "Аэрофлота" с горящим двигателем сел в Цюрихе
Главы ДНР и ЛНР дали Киеву 1 день на выполнение ультиматума – СМИ
Порошенко дал обещание жителям Крыма - СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
"Мстить можно только равным": Фадеев о конфликте с Самбурской
«Они прекрасные ребята»: Савченко после стрельб с
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
16Скончался Виталий Чуркин
10«День без иммигрантов»
14:57 (мск), источник: ИА Башинформ

Потепление в Башкирии продолжится — Башгидромет

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Заключительный месяц календарной зимы завершится на фоне теплой и снежной погоды. Температура воздуха в республике, как и на прошлой неделе, ожидается на 7−9 градусов выше нормы, сообщили в Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В последние дни февраля и в первые дни марта теплый атмосферный фронт принесет на территорию региона снег различной интенсивности. На дорогах будет наблюдаться снежный накат, гололедица. В последующие дни, с ростом атмосферного давления интенсивность осадков ослабеет.

28 февраля по прогнозам синоптиков ожидается ветер 9−14 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах -4,-9, днем 0,-5 градусов. 1 марта — ветер переменных направлений 0−5 м/с, ночью -4,-9, при прояснениях до -14, днем -4,+1 градус.

Специалисты рассказали об особенностях погодных явлений прошлой недели. Серия североатлантических циклонов на Южном Урале обеспечила на территории региона неблагоприятную погоду — наблюдался мокрый снег, местами с дождем. В конце недели отдельные южные метеостанции республики отмечали ледяной дождь. Наиболее интенсивные осадки количеством до 12 мм были в начале недели, в конце недели по югу количество осадков достигало 19 мм. Ветер усиливался практически каждый день, максимальные порывы — 22 м/с — наблюдались 20 февраля на метеостанции Сибай, отмечались гололедно-изморозевые отложения. Преобладающая температура воздуха была ночью 0,-7, в отдельные дни по востоку -10,-16, днем было -3,+5 градусов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как изменится жизнь россиян в марте
Медведев заявил об отсутствии безработицы в России
В Минфине решили вытащить деньги россиян из-под подушек
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»
В России разрешат заключать трудовые договоры в электронном виде
Легендарная гимнастка Корбут продала олимпийские медали
Умер создатель «Последнего героя» и «Жди меня»
Спорт
«Реал» повторяет рекорд «Барселоны»: 10 главных событий выходных "Реал" забивает в 44-й игре подряд, Моуринью и Ибрагимович берут Кубок лиги с "МЮ", а Луис Энрике проводит 100-й матч с "Барсой"
Авто
Выжить при покушении: 5 авто, защитившие людей от террористов Важных пассажиров можно прикрыть броней. Но иногда выручают мощный мотор, маскировка и... обыкновенное чудо
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
«Главный неудачник» премии «Оскар» наконец-то выиграл 21 номинация и работа над фильмом «По соображениям совести» наконец-то принесла Кевину О'Коннеллу заветную статуэтку
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя Артистка рассказала об отце малыша.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь