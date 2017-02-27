Потепление в Башкирии продолжится — Башгидромет

В последние дни февраля и в первые дни марта теплый атмосферный фронт принесет на территорию региона снег различной интенсивности. На дорогах будет наблюдаться снежный накат, гололедица. В последующие дни, с ростом атмосферного давления интенсивность осадков ослабеет.

28 февраля по прогнозам синоптиков ожидается ветер 9−14 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах -4,-9, днем 0,-5 градусов. 1 марта — ветер переменных направлений 0−5 м/с, ночью -4,-9, при прояснениях до -14, днем -4,+1 градус.