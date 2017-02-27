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15:17 (мск), источник: СуперОмск

Руководитель омского ТЮЗа Владимир Золотарь официально подал в отставку

Сегодня, 27 февраля, художественный руководитель омского ТЮЗа Владимир Золотарь подал заявление об уходе по собственному желанию.

Сейчас готовятся необходимые для увольнения документы, сообщили «СуперОмску» в региональном минкульте.

«Мы долго разговаривали с Владимиром Александровичем, рассматривали разные варианты дальнейшей работы. Но, в итоге он все же принял окончательное решение и покидает Омск. За время работы В. А. Золотарь показал себя ярким, неординарным режиссером, реализованные им проекты открыли театр для молодежной аудитории. Постановки “Отелло”, “1984”, “Маленькие трагедии” стали яркими событиями в театральной жизни Омска. Думаю, что и в дальнейшем Владимир Александрович будет желанным гостем в омских театрах как приглашенный режиссер», — прокомментировал ситуацию министр культуры Омской области Виктор Лапухин.

Отметим, что ранее супруга Владимира Золотаря одному из омских изданий прокомментирвала уход худрука, отметив, что это очередная «утка». Тем не менее, ранее опубликованная «СуперОмском» информация подтвердилась в главном культведомстве региона.

Свой юбилей театр встречает без руководителя. Уже рассматриваются кандидатуры специалистов на должность директора учреждения. О новых назначениях будет сообщено дополнительно. Будущему директору достанется не только обновленный Владимиром Золотарем репертуар, но и многочисленные долги театра. Ранее респонденты нашего издания связывали нарастающий ком проблем ТЮЗа с приходом заместителя худрука — его супруги Екатерины Скобель (Золотарь).

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