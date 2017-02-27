На акцию памяти Бориса Немцова в Сочи пришли 30 человек

Акция в память о Немцове прошла в Сочи с 16:00 до 18:00 26 февраля. Организаторами выступили общественное движение «Открытый Сочи» и региональное отделение «Партии прогресса» в Краснодарском крае, передает «Кавказский Узел».

Кроме этого, около 100 человек приняли участие в митинге памяти Бориса Немцова в Ростове-на-Дону.

Как сообщали ЮГА.ру, Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. По подозрению в причастности к убийству Бориса Немцова уже арестованы 5 человек: бывший заместитель командира полка чеченского спецназа «Север» Заур Дадаев и его троюродные братья Анзор и Шагид Губашевы, а также экс-сотрудник РОВД Шелковского района Чечни Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Позже следственный комитет завершил расследование дело об убийстве Немцова. По мнению СК, мотивом убийства Немцова стало вознаграждение в 15 млн рублей и религиозная ненависть.