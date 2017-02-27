В Перми мужчина сел в автобус до Гайвы и пропал
42-летний Аркадий Левадний в розыске с 22 февраля.
42-летний Аркадий Левадний в розыске с 22 февраля.
Пермяк Аркадий Левадний 22 февраля сел в 71-й автобус, который ехал в сторону Гайвы. Больше мужчину никто не видел. Родные пропавшего мужчины просят помочь в поисках пропавшего.
Известно, что в общественный транспорт Аркадий сел на остановке «улица Бушмакина».
Особые приметы пропавшего пермяка: родимое пятно на правой скуле. Мужчина был одет в
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