В Прииртышье объявлено штормовое предупреждение

Тем временем омичи уже в полной мере смогли оценить последствия февральского потепления. И гололёд это лишь малая его часть.



Выбрать безопасный путь — главная задача омичей сегодня. Во дворах, на остановках общественного транспорта, тротуарах и пешеходных дорожках — гололед буквально везде.



По льду омичи стараются ходить аккуратнее, с опаской, об этом говорят травматологи, пока наплыва пациентов в отделениях не наблюдается. Между тем на магистралях города погодные условия сказались не в лучшую сторону. Счет ДТП идет на десятки.



Из-за таяния снега над омичами в буквальном смысле нависла угроза. Коммунальные службы спешно очищают крыши жилых домов от снежных свесов и сосулек. Однако, уборку осадков стоило бы организовать раньше. Так, под тяжестью снега рухнул козырек детского сада № 388, к счастью, обошлось без пострадавших, однако комментировать происшествие сотрудники дошкольного учреждения отказались.



Городские коммунальные службы спешно вывозят снег из зон возможного подтопления, работа ведется круглосуточно. За зимний период на снежные полигоны вывезено более 540 тысяч кубометров снега.

Коммунальные службы в борьбе с гололедом посыпают улицы песко-соляной смесью, но справляются не везде.



На этом сюрпризы погоды не закончились, синоптики прогнозируют сильный ветер, местами порывистый до 24 метров в секунду, а также осадки в виде снега и дождя. Сотрудники МЧС просят омичей соблюдать правила безопасности.