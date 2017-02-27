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15:22 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

МЧС: «В некоторых районах Дона сохраняется опасность подтопления»

Последствия паводка на востоке региона практически устранены, сообщили в главном управлении МЧС.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

В минувшие выходные вода в некоторых районах области — Заветинском, Тацинском, Дубовском — поднялась до 20−50 метров. На месте работали около 400 спасателей. Пострадавших нет. Сейчас угроза миновала. Однако спасатели предупреждают, что опасность подтопления некоторых райнов сохраняется, в ближайшее время начнется таяние льда на севере Ростовской области.

«У нас достаточно сложная обстановка складывается по льду — ледяной покров неординарный и разрушается. На севере области он составляет от 10-ти до 20-ти сантиметров. По территории среднего Дона, малых рек уже проходит ледоход. Любой затор на малых реках может привести к серьезному подъему воды», — рассказал начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Валерий Синьков.

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