МЧС: «В некоторых районах Дона сохраняется опасность подтопления»

В минувшие выходные вода в некоторых районах области — Заветинском, Тацинском, Дубовском — поднялась до 20−50 метров. На месте работали около 400 спасателей. Пострадавших нет. Сейчас угроза миновала. Однако спасатели предупреждают, что опасность подтопления некоторых райнов сохраняется, в ближайшее время начнется таяние льда на севере Ростовской области.

«У нас достаточно сложная обстановка складывается по льду — ледяной покров неординарный и разрушается. На севере области он составляет от 10-ти до 20-ти сантиметров. По территории среднего Дона, малых рек уже проходит ледоход. Любой затор на малых реках может привести к серьезному подъему воды», — рассказал начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Валерий Синьков.