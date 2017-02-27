Казанцы называли своих детей Марк, София, Артем, Закарий, Максимильян

(Город Казань KZN.RU, 27 февраля). За прошлую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 455 малышей: 262 мальчиков и 193 девочек.

Возраст самой юной мамы — 18 лет, самой зрелой — 45 лет, самого юного отца — 20 лет, самого зрелого — 50 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 800 граммов, а максимальный — 4710 граммов.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Марк, София, Артем, Кира, Данил, Милана, Ева, Артур, Самир. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Закарий, Максимильян, Юсуф, Ксения, Раян, Елисей, Халима, Давлата.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 222 пары. Самой молодой невесте исполнилось 18 лет, жениху — 19. Возраст самого взрослого жениха недели — 63 года, самой взрослой невесты — 58 лет, сообщает Управление ЗАГС Казани.