Жительница Советского района Казани отметила 100-летний юбилей

(Город Казань KZN.RU, 27 февраля). Жительница Советского района Казани Рабига Хайруллина отметила вековой юбилей. Свой сотый день рождения именинница встретила в кругу семьи и родных.

Долгожительница получила поздравительные адреса от Президента России Владимира Путина, Президента Татарстана Рустама Минниханова, Мэра Казани Ильсура Метшина и главы администрации Советского района Рустема Гафарова.