Жительница Советского района Казани отметила 100-летний юбилей
Рабига Хайруллина получила поздравительные адреса от Президента РФ, Президента РТ и Мэра Казани.
Рабига Хайруллина получила поздравительные адреса от Президента РФ, Президента РТ и Мэра Казани.
(Город Казань KZN.RU, 27 февраля). Жительница Советского района Казани Рабига Хайруллина отметила вековой юбилей. Свой сотый день рождения именинница встретила в кругу семьи и родных.
Долгожительница получила поздравительные адреса от Президента России Владимира Путина, Президента Татарстана Рустама Минниханова, Мэра Казани Ильсура Метшина и главы администрации Советского района Рустема Гафарова.
Рабига Хайруллина родилась в деревне Меслим Чистопольского района. Закончила семь классов, до Великой Отечественной войны доставляла продукты в районы РТ. После войны устроилась на работу в колхоз, в 1974 году вышла на пенсию. Имеет шестерых детей, двенадцать внуков и внучек, сообщает