В Киеве выбрали ведущих конкурса «Евровидение-2017»

Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после победы певицы Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести «Евровидение» в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. По результатам национального отбора, оглашенным в минувшую субботу, Украину на конкурсе представит рок-группа O.Torvald.

«Впервые в истории “Евровидения” конкурс будут вести трое мужчин — Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко», — сообщается на сайте.