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16:02 (мск), источник: РИА Новости

В Киеве выбрали ведущих конкурса «Евровидение-2017»

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Международный песенный конкурс «Евровидение-2017» в Киеве впервые будут вести трое мужчин — телеведущие Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко, сообщается в понедельник на сайте соорганизатора конкурса, украинского телеканала «Первый национальный».

Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после победы певицы Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести «Евровидение» в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. По результатам национального отбора, оглашенным в минувшую субботу, Украину на конкурсе представит рок-группа O.Torvald.

«Впервые в истории “Евровидения” конкурс будут вести трое мужчин — Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко», — сообщается на сайте.

По информации телеканала, у Остапчука и Скичко многолетний опыт ведения шоу и прямых эфиров, они «яркие телевизионные персонажи», которые свободно владеют английским языком.

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Согласно сообщению на сайте, Мирошниченко — эксперт «Евровидения», он был комментатором международного песенного конкурса с 2011 года и вел «Детское Евровидение» в Киеве в 2009 и 2013 годах. Он будет ведущим грин-рума, где исполнители будут ожидать результатов конкурса.

«Украина станет первой страной, где ведущими будут работать трое ребят. Тимура Мирошниченко не надо представлять. Его хорошо знает не только украинская, но и европейская публика. Александр Скичко и Владимир Остапчук — остроумные и профессиональные ведущие, за плечами которых сотни эфиров и мероприятий. Поэтому я с уверенностью могу сказать — концерты “Евровидения-2017” будут неожиданными, интересными и запоминающимися зрителям надолго», — приводятся на сайте слова заместителя главы Национальной общественной телерадиокомпании Украины Павла Грицака.

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