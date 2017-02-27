В Киеве выбрали ведущих конкурса «Евровидение-2017»

Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после победы певицы Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести «Евровидение» в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. По результатам национального отбора, оглашенным в минувшую субботу, Украину на конкурсе представит рок-группа O.Torvald.
«Впервые в истории “Евровидения” конкурс будут вести трое мужчин — Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко», — сообщается на сайте.
По информации телеканала, у Остапчука и Скичко многолетний опыт ведения шоу и прямых эфиров, они «яркие телевизионные персонажи», которые свободно владеют английским языком.
Согласно сообщению на сайте, Мирошниченко — эксперт «Евровидения», он был комментатором международного песенного конкурса с 2011 года и вел «Детское Евровидение» в Киеве в 2009 и 2013 годах. Он будет ведущим грин-рума, где исполнители будут ожидать результатов конкурса.
«Украина станет первой страной, где ведущими будут работать трое ребят. Тимура Мирошниченко не надо представлять. Его хорошо знает не только украинская, но и европейская публика. Александр Скичко и Владимир Остапчук — остроумные и профессиональные ведущие, за плечами которых сотни эфиров и мероприятий. Поэтому я с уверенностью могу сказать — концерты “Евровидения-2017” будут неожиданными, интересными и запоминающимися зрителям надолго», — приводятся на сайте слова заместителя главы Национальной общественной телерадиокомпании Украины Павла Грицака.