Синоптики предупреждают казанцев о сильной гололедице

(Город Казань KZN.RU, 27 февраля). Татарстанские синоптики предупреждают жителей республики и ее столицы о сильной гололедице, которая сохранится в ближайшие дни.

В ночь на 28 февраля погода в Казани ожидается облачной. В городе пройдет снег, мокрый снег; местами слабая метель. Ветер юго-западный, умеренный. Минимальная температура воздуха составит минус 3−5 градусов.

Днем 28 февраля погода в столице прогнозируется облачной, с прояснениями. Пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, умеренный. Максимальная температура воздуха будет варьироваться от нуля до 2 градусов мороза.

В целом по Татарстану в первый день весны погода будет облачной, с прояснениями. Местами пройдет слабый снег. Ветер западный, с переходом на южный, умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит 5−10 градусов ниже нуля, при прояснениях до 11−16 градусов мороза. Днем 1 марта температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На дорогах сохраняется гололедица, местами сильная, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.