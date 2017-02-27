В Волгограде началась масштабная обрезка деревьев

Как рассказали корреспонденту РИАЦ рабочие, подобная обрезка, несмотря на ее страховидность, идет зеленым насаждениям только на пользу.

В подобном масштабе она проводилась три года назад, и деревья успели разрастись. Целью сегодняшней обрезки, является не только избавление города от излишних зарослей, но и подготовка зеленых насаждений к предстоящему Чемпионату мира по футболу в 2018 году. По мнению озеленителей, деревья к этому времени как раз войдут в полную красоту.