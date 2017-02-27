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16:55 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Волгоград стал одним из лидеров по убитым дорогам

А никто и не сомневался.

В рамках проекта Общероссийского Народного Фронта «Дорожная инспекция ОНФ/ Карты убитых дорог» Волгоград вошел в число лидеров. Наш город занял второе место среди 13-ти городов России с самыми «ровными» дорогами.

За неделю работы активисты проекта «Убитые дороги» выявили в Волгограде 25 проблемных участков. Назовем основные: Первая Продольная на участке Ельшанка — 7 Гвардейская протяженностью более 6 км, Третья Продольная в границах Ворошиловского и Дзержинского районов — около 9 км, Вторая Продольная магистраль от станции Спартановка до пересечения с 39 Гвардейской — 8 км, дорога, соединяющая Волгоград и Волжский, которая проходит через Волжскую ГЭС, протяженность этого участка составляет 3 км.

Абсолютным лидером в этом рейтинге стал Псков. В этом городе насчитали аж 71 участок с «убитыми дорогами».

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