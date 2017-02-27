Воронеж получил диплом на смотре-конкурсе «Город, где хочется жить»
Столицу Черноземья отметили в двух номинациях.
Столицу Черноземья отметили в двух номинациях.
В понедельник, 27 февраля, стали известны итоги международного конкурса городских практик городов Союза неависимых государств и ЕАЭС «Город, где хочется жить».
В номинациях, связанных с пропагандой здорового образа жизни в молодежной среде и вовлечением молодежи в работу органов местного самоуправления, ТСЖ, Воронеж получил диплом.
По данным мэрии, речь идет о проектах «Сборная страны» и «Чистый двор». Они реализуются на членами Молодежного совета при администрации Воронежа.
Отметим, в общей сложности свыше 220 практик были поданы на конкурс.