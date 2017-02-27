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15:52 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронеж получил диплом на смотре-конкурсе «Город, где хочется жить»

Столицу Черноземья отметили в двух номинациях.

Источник: Новости Воронежа

В понедельник, 27 февраля, стали известны итоги международного конкурса городских практик городов Союза неависимых государств и ЕАЭС «Город, где хочется жить».

В номинациях, связанных с пропагандой здорового образа жизни в молодежной среде и вовлечением молодежи в работу органов местного самоуправления, ТСЖ, Воронеж получил диплом.

По данным мэрии, речь идет о проектах «Сборная страны» и «Чистый двор». Они реализуются на членами Молодежного совета при администрации Воронежа.

Отметим, в общей сложности свыше 220 практик были поданы на конкурс.

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