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15:56 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре валит снег: ГИБДД просит водителей остаться дома

На всей территории области ожидаются обильные осадки.

В Самаре и области начался сильный снегопад, в связи с чем ГИБДД просит водителей воздержаться от поездок на личном автомобиле, особено за город, передает ГУ МВД по Самарской области. Пешеходам же рекомендуется обозначать себя светооражающими элементами.

— Если Вы все же эксплуатируете транспортное средство, то в условиях ограниченной видимости необходимо во время движения в дополнение к ближнему свету фар или ходовым огням использовать еще и противотуманные фары. Соблюдайте безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и боковой интервал. Не нарушайте скоростной режим, учитывайте дорожные и метеорологические условия. Во избежание создания помех для движения транспорта, снегоочистке проезжей части и вынужденной эвакуации, парковку следует осуществлять с соблюдением Правил дорожного движения вне проезжей части в один ряд параллельно ее краю. В обязательном порядке используйте «зимние шины», — рекомендуют в полиции.

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