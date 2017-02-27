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16:15 (мск), источник: НТА-Приволжье

﻿Ремонтная кампания на дорогах Нижнего Новгорода в 2017 году продлится с конца марта по конец октября

В настоящее время проводится мониторинг по гарантийным участкам нижегородских дорог.

Ремонтная кампания на дорогах Нижнего Новгорода продлится с конца марта по конец октября 2017 года. Как сообщил 27 февраля по итогам оперативного совещания в мэрии Нижнего Новгорода заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Роман Ухабин, в настоящее время все дороги, подлежащие ремонту, размещены в план-графике.

Предполагается, что подрядчики будут определены в конце марта. «До конца октября планируем завершить всю ремонтную кампанию», — отметил чиновник.

В настоящее время проводится мониторинг по гарантийным участкам нижегородских дорог. «Есть серьёзные нарушения. На сегодняшний день ремонт идёт в зимнем варианте — использование рециклеров, брусчатка», — заявил Ухабин.

После того, как среднесуточная температура установится на уровне +5 градусов, запланирован ремонт дорог «горячим» асфальтом.

Напомним, что в рамках федеральной целевой программы «Безопасные дороги» в Нижнем Новгороде будут отремонтированы почти 70 дорожных объектов в течение 2017 года. На эти цели из федерального, регионального и городского бюджетов будет направлено около 2,2 млрд. рублей.

Общая площадь дорог составит около 1,6 млн. кв. м. В частности, это центральные дороги районов Нижнего Новгорода, такие как проспекты Октября, Гагарина и Ленина, Комсомольское и Московское шоссе, Окский съезд, транспортную развязку на пересечении проспекта Гагарина с улицей Ларина, а также дороги, соединяющие аэропорт с центром города. Полный список представлен по ссылке.

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