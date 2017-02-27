Украина станет первой страной, где вести Евровидение будут трое мужчин

«Впервые в истории “Евровидения” конкурс будут вести трое мужчин — Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко», — сообщается на сайте.

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Международный песенный конкурс Евровидение-2017 в Киеве впервые в истории мероприятия будут вести трое мужчин — телеведущие Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко, сообщается в понедельник на сайте соорганизатора конкурса, телеканала «Первый национальный».

По информации телеканала, у Остапчука и Скичко многолетний опыт ведения шоу и прямых эфиров, они «яркие телевизионные персонажи», которые свободно владеют английским языком.

Согласно сообщению на сайте, Мирошниченко — эксперт Евровидения, он был комментатором международного песенного конкурса с 2011 года и вел Детское Евровидение в Киеве в 2009 и 2013 годах. Он будет ведущим грин-рума, где исполнители будут ожидать результатов конкурса.

«Украина станет первой страной, где ведущими будут работать трое ребят. Тимура Мирошниченко не надо представлять. Его хорошо знает не только украинский, но и европейская публика. Александр Скичко и Владимир Остапчук — остроумные и профессиональные ведущие, за плечами которых сотни эфиров и мероприятий. Поэтому я с уверенностью могу сказать — концерты “Евровидения-2017” будут неожиданными, интересными и запоминающимися зрителям надолго», — приводятся на сайте слова заместителя главы Национальной общественной телерадиокомпании Украины Павла Грицака.

При этом на «Первом национальном» не объясняют, почему в составе ведущих нет ни одной женщины.