Иркутяне станцевали ёхор
Сотни человек собрались на площади возле дворца спорта Труд, чтобы станцевать ёхор. Участники акции образовали три гигантских круга.
Сотни человек собрались на площади возле дворца спорта Труд, чтобы станцевать ёхор. Участники акции образовали три гигантских круга.
После небольшой репетиции, пустились в пляс. А в это время на большом экране транслировали фрагменты танца, снятые буквально на днях в разных уголках мира — Америке, Европе и Азии. Глобальный флэшмоб приурочен к Сагаалгану, празднику белого месяца.
— Это уже наша традиция. Очень люблю ёхор. Всю жизнь ёхорила и буду ёхорить. Я очень рада, что такое есть мероприятие, такой флешмоб организовали, — говорит жительница Иркутска Евгения Балдынова.