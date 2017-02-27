Иркутяне станцевали ёхор

После небольшой репетиции, пустились в пляс. А в это время на большом экране транслировали фрагменты танца, снятые буквально на днях в разных уголках мира — Америке, Европе и Азии. Глобальный флэшмоб приурочен к Сагаалгану, празднику белого месяца.

— Это уже наша традиция. Очень люблю ёхор. Всю жизнь ёхорила и буду ёхорить. Я очень рада, что такое есть мероприятие, такой флешмоб организовали, — говорит жительница Иркутска Евгения Балдынова.