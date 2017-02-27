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15:55 (мск), источник: dostup1.ru

Последний день зимы подарит Южному Уралу метель и гололедицу

Ненастная погода ожидается на основной части региона.

Последний день календарной зимы на Южном Урале будет пасмурным и ненастным — синоптики прогнозируют на 28 февраля метели и гололедицу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На территории Челябинской области днем и ночью во вторник ожидается переменная облачность, в большинстве районов пройдет небольшой снег, в горах — до умеренного, метели, на отдельных участках дорог — гололедица.

Ночные температуры составят от 8 до 13 градусов ниже нуля, при прояснении — до минус 18. Днем синоптики обещают от минус четырех до плюс одного. Ветер ожидается юго-западный 6−11 м/с, отдельные порывы будут достигать 16 м/с.

В Челябинске ночью 28 февраля ожидается переменная облачность без существенных осадков, днем местами небольшой снег. В темное время суток похолодает до 10−12 градусов, в дневные часы термометры покажут от нуля до минус двух.

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